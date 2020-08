Cyberpunk 2077 : exposée aux critiques, une streameuse chinoise quitte son rôle au sein du jeu

渗透之C菌 - dont la traduction dans notre alphabet manque à l'appel - une des personnalités vidéoludiques les plus influentes de Chine qui s'est vue proposer un petit rôle dans le FPS-RPG.



D'abord accepté, ce partenariat a très vite connu les foudres des fans et d'autres internautes : selon une vive partie de la communauté chinoise, cette opération marketing ne serait absolument pas pertinente et, pire, influerait sur la qualité finale de l'aventure avec de véritables comédiens de doublages effacés au profit d'influenceurs qui n'auraient rien à faire là.





渗透之C菌 - une des streameuses chinoises les plus populaires





De plus, malheureusement pour 渗透之C菌, la streameuse ressort d'une affaire compliquée : accusée d'avoir mis The Last of Us Part. II en avant de par son orientation (rappelons que le jeu de Naughty Dog traite ouvertement du thème de l'homosexualité, ce qui n'a pas plu à certains), la femme traverse visiblement une tempête médiatique qui l'a finalement poussé à refuser son rôle dans Cyberpunk 2077, comme elle l'explique dans un communiqué officiel

Je suis très honorée d'avoir été choisie comme un easter egg et de faire le doublage de PNJ. J'adore le jeu, j'ai accepté l'offre et j'ai même terminé les enregistrements début 2020 au studio anglais de CD Projekt. Malheureusement, j'ai reçu de nombreux reproches de la part de ma communauté après l'annonce du projet et ai ainsi quitté mon rôle puis demandé aux développeurs de retirer du jeu mes lignes de dialogue. J'espère que cet incident ne fera pas baisser l'attente des joueurs autour du titre.





Désormais, il convient de voir les réactions des joueurs autour des autres streameurs, encore non dévoilés, qui intégreront le développement en tant que doubleurs. Trouvez-vous que leur participation soient contraires à l'esprit créatif du jeu vidéo, ou s'agit-il simplement de clins d'œils appréciables ?



Désormais, il convient de voir les réactions des joueurs autour des autres streameurs, encore non dévoilés, qui intégreront le développement en tant que doubleurs. Trouvez-vous que leur participation soient contraires à l'esprit créatif du jeu vidéo, ou s'agit-il simplement de clins d'œils appréciables ?

Si l'intégration de Keanu Reeves au sein de Cyberpunk 2077 fut une sacrée claque, CD Projekt RED ne comptait certainement pas s'arrêter là et a annoncé, il y a peu, que plusieurs streameurs internationaux allaient eux aussi se greffer à Night City sous la forme de caméos : c'est notamment le cas de