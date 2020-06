Cyberpunk 2077 : en attendant notre preview, un screenshot inédit diffusé par les développeurs

Maintenant que Cyberpunk 2077 a été repoussé de plus de deux mois, tous les regards se tournent désormais vers les previews qui devraient débarquer sous peu (dont la nôtre) : CD Projekt RED a laissé une poignée de médias approcher son bébé, ce qui devrait d'ailleurs lui donner des feebacks plutôt sérieux sur son célèbre projet.En attendant ces premiers avis qui tomberont donc demain, la firme polonaise donne un peu de biscuit à sa communauté via sa plateforme GOG : un screenshot inédit du jeu, exhibant la campagne de Night City. Un environnement radicalement différent de ce à quoi nous étions habitués et qui devrait sans doute aérer un poil le périple terriblement urbain de notre futur personnage jouable, créé de toutes pièces. Du moins, on verra bien.