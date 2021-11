Cyberpunk 2077 : c'est fini, plus aucune mise à jour ni DLC, tout est reporté en 2022

Dix jours seulement après avoir officialisé le report du patch next gen' pour Cyberpunk 2077, le studio CD Projekt Red est contraint de revoir sa feuille de route, celle qui avait été établie pour se faire pardonner du lancement chaotique du jeu et de ses versions PS4 et Xbox One. Il suffit en effet de se rendre sur le site officiel pour constater que le studio polonais a publié une FAQ ainsi qu'une frise chronologique qui détaille ce qui va arriver dans les mois prochains. Premier constant, l'update 1.31 de septembre 2021 sera le dernier de l'année, la suite étant reportée à 2022, brisant à nouveau la confiance auprès des joueurs puisque les développeurs avaient promis d'autres mise à jour et DLC gratuits. C'est d'autant plus regrettable car CD Projekt Red n'a nullement communiqué sur ce changement inopiné, juste une mise à jour discrète sur son site officiel, sans prendre le soin d'avertir les joueurs sur ses différents réseaux sociaux. Pris la main dans le sac, le studio polonais égratigne toujours un peu plus son image auprès de sa communauté et des joueurs de manière générale. Dommage...