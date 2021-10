Cyberpunk 2077 : les versions next gen' PS5 et Xbox Series repoussées à 2022, il fallait s'y attendre

Cela faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Cyberpunk 2077. Si le studio CD Projekt Red continue de travailler dur pour améliorer son jeu, ce dernier devait respecter un planning annoncé il y a bientôt un an pour rassurer les joueurs. Mauvaise nouvelle : le fameux patch next gen', PS5 et Xbox Series, qui devait proposer l'expérience ultime vue par les développeurs, ne verra finalement pas le jour en 2021 comme ça nous a été promis en décembre 2020. Dans un court message posté sur les réseaux sociaux, CD Projekt Red explique qu'il ne pourra délivrer ce patch seulement au premier trimestre 2022. Un report qui a un impact immédiat sur la version next gen' de The Witcher 3, lui aussi repoussé, mais cette fois-ci au deuxième trimestre 2022. Ce n'est pas vraiment une surprise car le studio avait d'ores et déjà donné des signes de faiblesse en septembre dernier. Reste à savoir maintenant s'il reste encore des gens motivés à attendre aussi longtemps pour un jeu dont la réputation est cabossée à jamais...