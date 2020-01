Cyberpunk 2077 : les figurines Funko Pop dévoilées, avis aux collectionneurs

Johnny Silverhand (Keanu Reeves), dans deux poses différentes. Comme l'indiquent les premiers clichés, les designs restent encore à approuver définitivement et nous ne sommes donc pas à l'abri de quelques petites retouches.





Phénomène mondial particulièrement impressionnant, les figurines Funko-Pop continuent encore et encore de se vendre comme des petits pains et de rassasier les innombrables fans de pop-culture. Cinéma, série, TV, jeux vidéo, tous les domaines sont concernés et le prochain gros hit vidéoludique de cette année n'allait certainement pas être épargné : on parle évidemment de Cyberpunk 2077 qui, s'il est malheureusement reporté au mois de septembre prochain, s'invitera bien sous la célèbre marque de statuettes.Trois bonhommes seront ainsi déclinés en quatre figurines : le personnage principal V, à la fois dans sa version masculine et sa version féminine, puisTout cela devrait débarquer, si tout se passe bien, le 17 septembre environ, comme le jeu vidéo.