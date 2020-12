Cyberpunk 2077 : le vrai bras bionique de Johnny Silverhand comme prothèse, la vidéo

Sans doute l'un des sujets d'actualité les plus commentés du moment, Cyberpunk 2077 n'en finit pas de faire parler de lui. Si le titre de CD Projekt Red est au coeur d'une polémique sans précédent, qui lui a notamment fait perdre près de 1 milliard de dollars en bourse en 24h (le cours de l'action du studio a dévissé violemment suite aux bugs PS4 et Xbox One), ce dernier a toutefois mis en place un partenariat avec la société Limbitless Solutions pour créer une véritable prothèse aux couleurs du bras bionique de Johnny Silverhand, le personnage incarné dans le jeu par Keanu Reeves. Comme ce fut le cas avec avec la prothèse Metal Gear Solid V le mois dernier, l'idée est de proposer aux personnes amputées de bénéficier d'une prothèse qui rappelle le jeu Cyberpunk 2077 et dont elles peuvent être fan. Ce projet à but non-lucratif est une collaboration entre Limbitless Solutions, CD Projekt Red et Microsoft. Voici d'ailleurs la vidéo de présentation.