Cyberpunk 2077 : la ville de Night City exhibe son quartier Pacifica, deux bien belles images

La ville de Night City sera dense, sera vaste, sera résolument dangereuse mais tout aussi fascinante à explorer - du moins, on l'espère. En attendant la date fatidique du 19 novembre, jour où l'on pourra enfin plonger corps et âme dans Cyberpunk 2077 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, CD Projekt RED continue de nous présenter sa ville tentaculaire quartier par quartier : nous avions déjà eu droit à Heywood puis aux Badlands mais, aujourd'hui, c'est la zone Pacifica qui est concernée.Le hic de Pacifica c'est que, malgré son nom, la région fut totalement abandonnée en pleine construction, pourtant pensée comme un "village" vacances hors-norme destiné aux riches et aux touristes. Autant dire que le chantier ne s'est pas passé comme prévu puisqu'une fois le porte-monnaie de la cité épuisé, tout ce département presque idyllique est passé sous la coupe des Voodoo Boys : d'ailleurs, rappelons que c'est ce même endroit désaffecté qui fut choisi pour la démo de gameplay de l'E3 2018 , que bon nombre d'entre vous ont déjà pu apercevoir. Bref, voici justement deux artworks fraîchement délivrés par le studio polonais, pour le bonheur de vos rétines.