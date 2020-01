Cyberpunk 2077 : le jeu aurait été retardé à cause "du manque de puissance" de la Xbox One

On le sait tous :Alors qu'il devait sortir en avril, le fameux jeu de CD Projekt RED n'arrivera finalement pas avant le 17 septembre 2020... et les raisons données par les développeurs sont on ne peut plus classiques,. C'est bien beau, mais qu'est-ce qui a pu freiner les concepteurs au point de repousser autant leur bébé ?Selon un insider polonais, Borys Niespielak, particulièrement réputé localement et à la certaine crédibilité,. L'homme l'avoue dans un podcast Pire encore, Niespielak confirme de ses sources que! Une déclaration sacrément rude qui, étonnamment, ne semble pas concerner la PS4 classique.Bien sûr, il ne faut pas prendre ces informations pour argent comptant puisqu'elles ne revêtent aucun caractère officiel : toutefois, on rappelle que Borys Niespielak est, là-bas, ce que l'on pourrait appeler le Jason Schreier polonais, soit un insider particulièrement fiable. Qui vivra verra...