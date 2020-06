Cyberpunk 2077 : horreur et damnation, le jeu est de nouveau repoussé !

An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 18 juin 2020

Prévu en avril dernier, Cyberpunk 2077 aura finalement été retardé au 17 septembre 2020 dans un coup de tonnerre médiatique. Une date particulièrement fatidique dont "l'échéance serait tenue", coûte que coûte : finalement, il semblerait que le marge de manœuvre des développeurs soit encore trop mince, trop risquée. Coronavirus oblige ? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine production futuriste et monstrueusement attendue de CD Projekt RED vient d'être de nouveau repoussée... de plus de deux mois.Il faudra donc patienter jusqu'au 19 novembre prochain, et pas avant, pour profiter de Night City et de tous ses déboires cybernétiques. "Les quêtes, les cinématiques, les compétences, les objets, toutes les aventures dont la ville dispose... tout est là", décrit alors la firme polonaise dans un communiqué. "Mais avec des contenus aussi abondants et des systèmes complexes interagissant les uns avec les autres, nous devons tout vérifier minutieusement, équilibrer les mécaniques de jeu et corriger énormément de bugs."En d'autres termes, Cyberpunk 2077 ne sera pas prêt dans les temps et vous connaissez la méticulosité de l'organisation : il est hors de question de délivrer une expérience imparfaite. Bien sûr, le co-fondateur Marcin Iwinski et Adam Badowski, tous les deux à la tête de CD Projekt RED, s'excusent platement devant une communauté patiente... mais quelque peu déçue, forcément. Rendez-vous le 19 novembre et soyez forts.