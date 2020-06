Cyberpunk 2077 : la mort sera le seul game over possible en mission, la liberté d'action avant tout

Depuis le début, CD Projekt RED s'acharne à dire que Cyberpunk 2077 sera jouable de la manière dont on l'entend, et ce à peu près sur tous les pans qui le constitueront. Cela va de la création du personnage à la possibilité d'explorer chaque recoin de Night City, sans oublier la façon d'arriver à ses fins. Lors d'une interview avec les Allemands de chez Gamestar, le studio polonais en a profité pour détailler un peu la liberté offerte pendant les quêtes : après avoir examiné minutieusement les choses les plus "stupides" qui pouvaient mettre fin à une mission, les concepteurs ont donc décidé... de laisser carte blanche aux joueurs.En d'autres termes, le seul moyen d'échouer dans une quête et d'arriver au game over serait de mourir, tout simplement. CD Projekt RED cite alors un simple exemple : si vous souhaitez, en plein combat, d'aller vous acheter un hamburger (ou de vous adonner à une quelconque activité farfelue), c'est tout à fait possible et aucun système ne vous mettra de barrières. De sacrées ambitions pas si étonnantes pour la firme derrière The Witcher : on rappelle que Cyberpunk 2077 sera disponible le 17 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One ( et un peu plus tard sur Stadia ).