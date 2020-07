Crysis Remastered : les specs de la version PS4 précisées, la PS5 aussi en ligne de mire ?

Quant à la PS4 "normale", Crysis Remastered garantira les trente images par seconde pour une résolution qui reste encore à définir mais que l'on suppose en 1080p. Krupkin précise que le gameplay restera intact au profit de la technique visuelle, pour le coup largement rehaussée avec une tonne de features diverses et variées.Enfin, quand le magazine demande au développeur si une version PlayStation 5 est à prévoir, Krupkin déclare "qu'à l'instar de la plupart des autres développeurs", lui et son équipe "étudient la PS5 de près". Un teasing pour une mouture next-gen ? C'est bien probable et à vrai dire, peut-être que cela sera plus adapté à la puissance du moteur tant réputé de la firme allemande. On verra bien.Crysis Remastered serait attendu pour le 23 juillet sur PC, PS4, Xbox One et Switch mais cette date ayant fuité sur le Microsoft Store, elle reste encore à confirmer par les développeurs eux-mêmes. Tout cela devrait être précisé en fin d'après-midi.