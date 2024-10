Crimson Desert : on a testé le jeu et il va ringardiser la concurrence !

Crimson Desert est clairement l'un des jeux les plus attendus de 2025 et pour beaucoup déjà, c'est un jeu qui risque de donner un gros coup de pied dans la fourmillière dans le genre Action-RPG en open world. Et d'ailleurs, on le sait depuis quelques jours maintenant, Sony Interactive Entertainment a tenté de faire de Crimson Desert une de ses exclu PS5, mais le géant japonais s'est vu refuser la proposition par les Coréens de Pearl Abyss qui ont décidé d'autopublier le jeu, car ils estiment que le jeu sera plus rentable à le sortir sur toutes les plateformes. Ce qui n'est pas déconnant surtout si on prend l'exemple des deux derniers Final Fantasy qui ont été des exclu PS5 et qui ont été des déceptions commerciales. En revanche, cette tentative de la part de Sony de récupérer Crimson Desert comme exclu, même temporaire, confirme que le constructeur japonais a bien compris que l'avenir du jeu vidéo se joue aussi du côté de cette nouvelle Asie capable de produire des AAA avec le même degré de qualité et pour beaucoup moins cher. Je vous rappelle que Black Myth Wukong a coûté 70 millions de dollars à produire. 70 millions pour 6 ans de dev, alors que pour les studios occidentaux, on est plutôt du côté de 200 à 300 millions de dollars. Spider-Man 2 c'est 250 millions et Star Wars Outlaws, c'est quasi 300 millions. Enfin bref, ce programme à aller voir des studios chinois, coréens et même malaisiens a démarré en 2018, sous la tutelle de Shuhei Yoshida, mais j'y reviendrai dans mon prochain reportage vidéo sur l'émergence de ces nouveaux pays dans le jeu vidéo.







BEHIND CLOSED DOORS À LA PGW 2024





Mais concentrons-nous plutôt sur Crimson Desert que j'ai donc pu tester pendant 1h30 et avant toute chose, sachez que les images que vous allez voir dans cette vidéo sont toutes issues de ma session de jeu que j'ai capturée en 4K 60 images par secondes sur PC, mais avec une manette PS5. Et à la question de savoir si le jeu tournera en 4K 60fps dans sa version finale, je n'ai pas la réponse, les dev non plus à ce stade, mais en tout cas, la build qui nous a été proposée était bien en 4K 60 images par seconde. Une démo qui a été façonnée spécialement pour cet événement d'ailleurs. En gros, on a eu droit à l'intro du jeu, qui fait office de tutoriel pour apprendre les bases du système de combat, tout en permettant de mieux comprendre l'histoire de Kliff, le héros du jeu. Kliff, c'est le héros de Crimson Desert et c'est lui qu'on va incarner durant toute l'aventure. C'est avec lui qu'on va découvrir le le continent de Plywel, un territoire qui a toujours été le terrain de guerres sanglantes et qui oppose deux peuples : celui des Graymane dont il fait partie et celui des Black Bear, un peuple sanguinaire qui se distingue avec les peau d'ours que ces guerriers portent sur eux.







Le jeu démarre direct sous le feu de l'action, avec un combat qui oppose le troupe de Kliff à l'armée de Black Bear qui va se montrer trop puissante et bien plus supérieure. Les camarades de guerre de Kliff vont se faire dézinguer les uns après les autres et Kliff lui même ne va pas s'en sortir vivant. Il va même se faire lacérer, éventrer et égorger par Myurdin, le chef des Black Bear qui va jeter son cadavre plein de sang dans un fleuve. C'est à partir de là que l'aspect fantastique, limite sci-fi de Crimson Desert, va prendre le relais. Kliff va se retrouver dans un monde parallèle avec la possibilité de revenir d'entre les morts pour se venger de sa mort bien sûr, mais aussi celle de ses coéquipiers et de son peuple. Et le truc, c'est qu'il va revenir plus fort qu'auparavant, avec de nombreuses possibilités de gameplay supplémentaire. Les développeurs ne voulant rien spoiler de l'histoire qui aura une part importante dans cet open world massif, narratif et immersif, la démo nous a transporté dans un sas spatio temporel où je pouvais choisir d'affronter 4 boss différents. Des boss qui ont déjà été présentés, mais que j'ai pu affronter les uns après les autres. Les développeurs m'ont suggéré d'ailleurs de combattre la Reine crabe Caraparoche en dernier, car c'est le boss le plus coriace et celui qui demande le plus de temps à tuer.







Je me suis exécuté et j'ai donc affronté en premier le Diable des Roseaux ou Reed Devil en VO, un boss qui ne paie pas de mine comme ça, car c'est il n'est pas imposant comme les autres. C'est même l'inverse, il est de taille humaine, d'apparence assez classique, mais sa backstory et son côté fourbe est peut-être celui qui était le plus intéressant à combattre. D'entrée de jeu, on comprend que derrière ce masque se cache un homme torturé, qui a subi des maltraitances, notamment de la part de son père qui a tenté visiblement de le tuer, car il est né défiguré par la lèpre. Etant donné qu'il est le fils ilégitime d'un noble, il a fallu s'en débarrasser, mais visiblement, si on lit entre les lignes, c'est lui qui a fini par buter son père. C'est comme ça que démarre le combat entre Kliff et ce Diable des Roseaux, qui se déroule donc dans un champ de blé sec assez ouvert contrairement aux autres boss battles et qui va permettre de bien comprendre comme Crimson Desert s'articule. Au-delà des combats nerveux que je vais évidemment vous détailler, c'est cette caméra ultra dynamique que j'ai beaucoup apprécié dans le jeu. Une caméra qui est au service du jeu et du joueur aussi, notamment dans les grands espaces comme ce combat de boss, où les points de vue changent de manière naturelle, un peu comme un plan-séquence j'ai envie de dire. Le joueur est libre bien sûr d'avoir le contrôle de la caméra avec le stick analogique droit, mais par défaut, c'est elle qui va jouer avec les angles de vue, c'est qui va se rapprocher de l'action, comme s'en éloigner pour donner de l'ampleur à ce qui se passe à l'écran, selon votre position face au boss.







Ça fonctionne super bien dans les espaces ouverts, mais un peu moins quand on se retrouve dans des lieux plus confinés par exemple. Face au Roi-Cerf par exemple, le fait d'être entouré de murets et autres tours délabrées, il n'était pas rare de voir la caméra s'emballer et de ne plus pouvoir se recentrer dès lors que Kliff se retrouve coincé contre un mur. Et c'est d'autant plus vrai que les boss sont généralement très agressifs et qu'ils ne sont pas du genre à vous laisser respirer. Les développeurs sont au courant, je leur ai fait d'ailleurs mon feedback et ils vont évidemment trouver le moyen pour que les combats en espace plus restreints soient plus lisibles. Après, c'est aussi à nous joueur de faire pivoter la caméra pour se sortir de ses situations périlleuses, mais au moins, cette caméra dynamique automatique apporte du dynamisme, de l'ampleur et de la profondeur au jeu, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le genre. Pour moi, c'est l'un des points forts du jeu.







Autre élément qui change dans Crimson Desert, c'est la manière dont fonctionne le lock des ennemis. En fait, ce dernier se met en place lorsque Kliff se met en position de garde, de protection, lorsqu'il se tient prêt à combattre, derrière son bouclier et son épée prêt à dégainer. En jeu, on appuie simplement sur L1, c'est aussi la touche pour bloquer et parer les attaques ennemies. Le jeu dispose d'attaques légères avec R1 et d'attaques lourdes avec R2. On peut également esquiver les attaques avec Rond, Kliff se mettra alors à faire une roulade au sol, on peut donner un front-kick avec Triangle, ce qui est bien utile pour détabiliser les ennemis ou s'en débarrasser lorsqu'ils sont trop nombreux et trop collant. Kliff peut aussi courir et sprinter avec Croix, grimper avec Carré quand on est proche d'un élément du décor, sinon la touche Carré se transforme en saut et ainsi enchaîner avec des des coups aériens. Et enfin, il est possible d'attraper un ennemi en appuyant sur Rond + Triangle et lui faire différentes types de prises de catch par la suite.







UN GAMEPLAY INSPIRÉ DES VS FIGHTING



Ça, c'est pour les mécaniques de bases, mais très vite, on se rend compte que Crimson Desert va beaucoup plus loin, avec énormément de combinaisons de touches en plus, et surtout une multitude de combos réalisables et qui s'inspirent des jeux de Versus Fighting dans les manipulations à faire. En gros, on va débloquer des attaques encore plus puissantes et des mouvements supplémentaires. Par exemple, en appuyant sur R1 + R2, on déclenche un coup tranchant, qui est reconnaissable facilement, puisque c'est celui qui est accompagnée avec de jolies effets visuels, cette espèce de courbe lumineuse auquel on a rajoute un mouvement de caméra qui fait trembler l'écran, pour justement donner cette sensation de puissance. Si on appuie sur Rond + Croix, on peut réaliser un coup de poignard. En gros, Kliff va enfoncer sa lame dans le corps de son ennemi et ainsi le figer. C'est un coup super efficace, qui enlève beaucoup points de vie et qui permet surtout d'enchaîner avec d'autres attaques ensuite. J'ai parlé des prises de catchs tout à l'heure, bah là aussi, il est possible de faire plusieurs types de mouvements selon les combinaisons de boutons que vous allez faire. On peut balancer un ennemi au loin, le plaquer au sol ou mieux lui briser la nuque. On a aussi les balayettes qu'il est possible de faire pour faure chuter l'ennemi au sol pour ensuite lui planter sa lame. Si on maintient certains boutons, on peut débloquer d'autres mouvements, comme la glissade au sol. Certains manipulation avec un bon timing permet de déclencher d'autres trucs comme l'aveuglement avec l'épée. Kliff va alors positionner sa lame vers le soleil pour aveugler l'ennemi qui va alors être stun pendant quelques secondes et donc on peut profiter pour lui enchaîner des combos. Par exemple, la concentration tactique qui consiste à maintenir L2, puis R2, puis Rond puis R2 en maintien et on obtient d'autres compétences. Bref, c'est ultra complet, super profond et c'est quelque chose qui va nécessiter un temps d'adaptation et d'entraînement c'est certain. Pour certains journalistes, c'est trop, mais que voulez-vous, la fragilité ne cessent de frapper les joueurs de plus en plus, alors que pour des mecs comme moi qui a grandi avec les VS Fighting de SNK, c'est juste du pain béni.







Et puis comme ça ne suffisait pas, il y a aussi la notion de grimpette sur le dos des gros ennemis comme la Reine Crabe ou la Corne Blanche, façon Dragon's Dogma ou plutôt Shadow of the Colossus puisque c'est ce jeu qui a inventé ce système et qu'il faut rendre à Fumito Ueda ce qui appartient à Fumito Ueda. Les possibilités sont monstrueuses. Et puis, y a pas que le gameplay qui est une folie, techniquement, ça envoie du bon gros steak de Kobé là. On est vraiment sur de la viande bien mâturée de plusieurs mois les gars là. Le jeu est magnifique, que ce soit les décors, la richesse des textures, les effets visuels en veux-tu en voilà, les particules qu'on distingue partout, les étincelles qui se créent au choc des lames, les morceaux d'herbe qui volent, les traces des coups puissants, la fumée, les éléments du décor qui se détruisent ou explosent, les ailes de corbeau qui est donc le nom pour cette sorte de paravoile noire ultra gothique et qui confère à Kliff un flow de batard. Black Desert Online était déjà connu pour être beau, Crimson Desert se du même tonneau, et encore plus. Non vraiment, on est sur un gros niveau et c'est clairement un jeu qu'il faudra jouer avec un gros PC ou sur PS5 Pro, c'est sûr ! Maintenant, la prochaine étape, c'est l'open world, comment il va se comporter, l'exploration et la narration aussi. Les développeurs veulent aller jusqu'au bout de la proposition pour ne pas décevoir et si les promesses sont tenues, je vous le dis, les Action-RPG en monde ouvert vont passer dans une autre dimension...