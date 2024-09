Crimson Desert : après Stellar Blade, l'autre missile venu de Corée (50 min de gameplay)

Vous le savez, le Japon n'est plus le seul pays en Asie désormais sur qui compter pour profiter de AAA magnifiques dans le jeu vidéo, il y a la Chine maintenant, mais aussi la Corée du Sud. D'ailleurs, sachez que la Malaisie aussi arrive, j'ai assisté à des choses il y a quelques années quand je suis allé à Kuala Lumpur pour voir la naissance et l'émergence de certains studios de jeux vidéo, mais on en reparlera, croyez-moi. Donc ouais la Corée, on peut désormais compter sur elle pour nous envoyer des missiles... Enfin quand je dis Corée, je parle de la Corée du Sud, pas celle du Nord, parce que Kim Jong-un quand il envoie un missile, il est balistique pas artistique. Et justement, l'autre folie qui va arriver depuis le pays du matin calme, il s'appelle Crimson Desert. C'est un jeu qui a été annoncé en 2017, et qui est monté en puissance au fil de ses présentations. Comme d'habitude, au départ, beaucoup de réticences, des gens qui ne croyaient pas à ce qu'ils voyaient en vidéo. Trop ambitieux qu'ils disaient ces gens-là, que ça pouvait pas tourner sur nos consoles, que c'était du bullshit. Je peux pas leur en vouloir à ces gens-là. L'industrie du jeu vidéo a tellement survendu ses démos, on a vu tellement des downgrades de folie (merci Ubisoft, merci EA), qu'à force, bah les gens sont devenus suspicieux. C'est une réaction tout à fait normal. Sauf qu'il y a quelques semaines, en pleine gamescom, le studio coréen Pearl Abyss est venu avec une copie de son jeu pour le faire tester à des journalistes occidentaux et depuis, tout le monde semble être unanime : non seulement, visuellement ça déglingue, mais en plus, le gameplay est décrit comme étant d'une profondeur incroyable. Crimson Desert, c'est le mélange parfait entre Zelda Breath of the Wild, Dragon's Dogma et Assassin's Creed et là, il y a 50 min de gameplay qui vient de tomber.

Crimson Desert, c'est un projet qui est annoncé depuis un bon moment. Son annonce remonte à 2017 et à l'époque, les développeurs sud-coréens de Pearl Abyss avaient pour intention d'en faire un MMORPG, mais avec une composante narrative plus importante que prévu. Et puis, au fil des années, les choses et les envies ont évolué et aujourd'hui, on est sur un Action-RPG en open world solo narratif avec des ambitions encore plus grandes. D'ailleurs, depuis l'année dernière, on sait davantage vers quoi se tourner en matière de proposition, parce qu'avant, ça partait un peu dans tous les sens, mais vous allez vite comprendre que le studio Pearl Abyss s'est inspiré de tout ce qui fonctionne le mieux dans les jeux modernes d'aujourd'hui, les a digérés afin de proposer une expérience bien troussée et surtout maîtrisée. Donc oui, en voyant ces nouvelles images de gameplay de Crimson Desert, on y voit du Assassin's Creed pour l'aspect Action-RPG, mais surtout du Zelda Breath of the Wild pour son système de combat qui permet de switcher facilement entre épée-bouclier et arc + flèche, sans oublier cette paravoile qu'on va utiliser énormément, aussi bien dans l'exploration mais aussi dans les combats. Il y a énormément de verticalité dans Crimson Desert et son open world semble avoir été conçu pour qu'on puisse s'amuser avec son relief. Mais Crimson Desert, c'est aussi un jeu qui a compris que les ennemis doivent avoir du répondant et qu'ils impressionnent également. On va donc se mesurer face à des mobs costauds, mais aussi des boss et des mid-boss avec des barres de vie conséquentes. Certains boss seront des colosses avec ce sentiment de gigantisme, tandis que d'autres seront de taille humaine, mais avec des patterns extrêmement travaillés et surtout très fourbes.







4 BOSS POUR LES CONVAINCRE TOUS



C'est d'ailleurs ce qui a été mis en avant lors des démos hands-on proposés aux journalistes qui se sont rendus à la gamescom le mois dernier : tester à la fois le système de combat, ses nombreuses possibilités, mais aussi en prendre plein la gueule face à une technique irréprochable et un vrai sens de la mise en scène, avec une caméra qui est capable de se rapprocher de l'action, comme s'en éloigner pour donner de l'ampleur à ce qui se passe à l'écran. C'est de ce qui en ressort des previews, c'est l'un des points assez réussis du jeu : la gestion de cette caméra dynamique et surtout automatique, dès lors qu'on est en mode lock. Qu'importe les previews qu'on peut lire à droite à gauche, que ce soit la presse française, européenne ou américaine, ce qui ressort du gameplay de Crimson Desert, c'est sa générosité. Le jeu est une profusion de possibilités, à tel point qu'il est préférable de passer par un tuto pour comprendre toutes les mécaniques et les subtilités proposées par l'envergure que veulent donner les développeurs sud-coréens.







Le héros qu'on va diriger s'appelle Kliff, c'est un mercenaire qui est capable de bien des choses, vous allez vite comprendre. En gros, le gameplay met à disposition des attaques légères, des frappes plus lourdes avec son épée, tout en lui permettant de se protéger derrière son bouclier. Classique jusque-là. Sauf que les devs de Pearl Abyss ont ajouté une notion de corps-à-corps bien plus poussée que les Action-RPG classiques. Non seulement Kliff peut donner des front-kicks bien vénères pour agresser et déstabiliser ses ennemis, mais il peut aussi faire des balayettes et réaliser des prises de catch, mais genre de différentes manières, pour ensuite planter sa lame pour les exécuter. Ce qui est encore plus fou, c'est que Kriff peut aussi faire baisser la garde de ses adversaires avec son bouclier et ainsi ouvrir leur garde pour les déglinguer dans la foulée, ou alors il est carrément possible d'attraper un ennemi par derrière, le maintenir pour en faire un bouclier humain, ou lui planter sa lame dans le foie. C'est tellement profond dans les possibilités qu'on se croirait dans un jeu de baston ou un beat'em all évolué. Mieux encore, et écoutez bien ce que je vais vous dire, Kliff peut aveugler ses ennemis avec le reflet de son épée, haha, c'est incroyable, ils ont pensé à tout. Imaginez une fois qu'on maîtrise toutes les arcanes du gameplay les enchaînements de dingue qu'on va pouvoir faire dans le jeu, et ensuite partager ça sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment trop hâte. Et ça justement, ce fut l'un des leitmotivs des créateurs du jeu, développer des choses, des mécanismes qu'on ne trouve pas dans les Action-RPG habituels, et ils affirment avoir travaillé dur pour ne pas décevoir les joueurs avec ces promesses.







COUP DE PIED, BALAYETTE





Crimson Desert se veut profond dans ses systèmes de jeu, mais il veut offrir au joueur du spectacle, du grand spectacle et de la bouche du studio, ils ont pensé le jeu comme un gros film d'action spectaculaire. Le sudio Pearl Abyss veut que chaque affrontement soit brutal, challengeant et qu'on en tire une vraie satisfaction, un plaisir immédiat. Et in-game, tout cela se ressent avec impacts brutaux, des mouvements de caméra bien pensés, et une mise en scène également impressionnante, sans jamais oublier de laisser la liberté au joueur d'évoluer dans ces espaces restreints subitement, mais suffisamment grands pour donner de l'espace aux combats. C'est aussi pour ça que la démo hands-on de la gamescom a permis aux journalistes d'affronter 4 boss, totalement différents : le Roi-Cerf, la Corne Blanche, le Diable des Roseaux et la Reine-Crabe Caraparoche. Même les blases des boss, ils mettent une pression de 10 tonnes ! D'ailleurs, le boss qui a pas mal marqué les gens qui ont testé le jeu, c'est le diable des roseaux, un boss qu'on trouve au milieu d'une sorte de champ de blé séché et qui va justement profiter de cette végétation haute pour surprendre le joueur. Il va donc jouer sur sa rapidité, sa faculté aussi à disparaître sous un épais nuage de fumée tel un ninja, mais aussi à créer des leurres, se multiplier et charger certaines attaques. Le tout est accompagné par des effets de particules qui inondent l'écran, entre les étincelles qui se créent au choc des lames, les morceaux d'herbe qui volent, les traces des coups puissants, la fumée, le spectacle visuel est sublime, d'autant que la mise en scène n'a pas été oublié, ni même les échanges verbaux entre les deux personnages.









Il y a également eu un boss humain plus massif, le Roi-Cerf, plus classique aussi dans ses patterns, mais qu'il va falloir combattre dans un espace plus restreint, ce qui va évidemment compliquer les choses, surtout avec ses attaques violentes qui peuvent vider 1/4 de la barre de vie. Quant au boss Corne-blanche, il s'agit d'une grosse créature, à mi-chemin entre le big foot et un cerf enragé et qu'on combat au milieu d'une tempête de neige. Là aussi, c'est visuellement super impressionnant, d'autant que le monstre n'hésite pas à utiliser cette tempête qui limite la visibilité pour surprendre Kliff. D'ailleurs, ce boss est l'occasion de mettre en avant la grimpette sur les ennemis massifs, chose qui a été inventé par Shadow of the Colossus et que Dragon's Dogma a repris. Et en vrai, cette mécanique doit devenir obligatoire dans tous les jeux tellement ça donne du corps et un côté organique aux combats.







LE SOLEIL BRILLE À L'EST



De toutes les façons, c'est quelque chose qui va être primordial de maîtriser dans Crimson Desert, puisque la plupart des boss massifs demandent à être escaladé, comme cette Reine-Crabe où ses seuls points faibles se situent en hauteur et dont les coups de lame révèlent des gerbes de sang noir. C'est Fumito Ueda qui va être heureux de voir que enfin son génie est enfin copié. D'ailleurs, ce boss face à la Reine-Crabe a une autre importance, celle de mettre en lumière l'utilisation de la Paravoile, un élément repris de Zelda Breath of the Wild, mais avec une dimension plus épique et surtout plus stylisée. Juste regardez la gueule de cette cape abîmée qui donne un côté cape de Batman fatiguée, c'est sublime. Donc la particularité de ce boss, c'est qu'il va éjecter Kliff dans les cieux à de nombreuses reprises et il va falloir maîtriser la chute libre donc, mais aussi le swig de grappin, autre mécanique dont dispose Crimson Desert. Comme Spider-Man et ses toiles, notre mercenaire peut balancer son grappin pour s'accrocher et réaliser des swigs spectaculaires pour faire le tour du boss en question. Tout cela a pour but pour Pearl Abyss de montrer la diversité dont regorge Crimson Desert, ses multiples façons d'appréhender un combat, un affrontement et prouver qu'on va s'éclater.







Reste à savoir comment va se comporter l'open world, mais d'après les promesses des développeurs, l'exploration et la narration n'ont pas été faites par-dessus la jambe. On a appris que Kliff pourra constituer son équipe de mercenaires, que chaque membre aura sa backstory, que ce soit un esclave évadé, une jeune mère, un autre qui a perdu ses parents, les gens vont se rassembler pour survivre. D'ailleurs, Pearl Abyss explique qu'il sera possible de suivre la vie de Kliff guidée par le scénario, mais aussi expérimenter sa propre histoire. En fait, ce qu'ils voulaient dire par-là, c'est que le monde de Crimson Desert regorge de possibilités pour façonner son expérience personnelle afin d'obtenir des connaissances, des compétences et des objets différents. Le monde promet d'ailleurs d'être massif et un aspect fantastique est intégré au jeu pour donner une autre ampleur à ce monde médiéval où l'on va aussi trouver des dragons. D'ailleurs, pour l'histoire, le studio sud-coréen précise avoir mélangé les genres, s'être inspirés de nombreux mythes venus du monde entier pour en faire un univers à part et surtout vivant. Et tout cela a été réparti minutieusement entre quêtes principales et secondaires. Autant vous dire que ces promesses sont énormes et que ce qui nous attend avec Crimson Desert va peut-être allé encore plus loin que ce que Game Science nous a proposé avec Black Myth Wukong et sa structure évolutive. Si les développeurs parviennent à faire tout ce qu'ils souhaitent, il y a de grandes chances pour que les Action-RPG actuels risquent d'être ringardisés...