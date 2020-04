Crash Team Racing : le remake Nitro-Fueled bientôt sur PC ? C'est fort probable

Sorti en 2019, l'excellent Crash Team Racing Nitro Fueled a brillamment réussi à s'entretenir grâce à de nombreux DLC gratuits et un système de saisons bien ficelé. Le remake du jeu de course de Naughty Dog continue alors de gâter les joueurs PlayStation, Xbox et Switch... mais quid de la communauté PC ? A-t-elle des chances de voir atterrir le marsupial sur sa plateforme ?À en croire le site officiel d'Activision dédié au support, c'est plus que probable puisque la fiche du jeu indique... une version Windows. Bien sûr, la théorie de l'erreur humaine et accidentelle n'est pas écartée mais voici un indice plutôt réjouissant : pour peu que l'éditeur ouvre ses serveurs avec un multijoueur crossplay, ce serait là une très bonne initiative que de sortir Crash Team Racing Nitro-Fueled sur PC et de le faire interagir avec les autres consoles. On verra bien si la firme dément ou officialise le portage.