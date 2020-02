Crash Team Racing : voici le Grand Prix de Gasmoxia, un trailer extraterrestre

Après le très chouette Grand Prix de la Rouille et son univers post-apocalyptique à la Mad Max , Crash Team Racing Nitro-Fueled dévoile sa prochaine "Saison" : cette fois-ci, direction une autre planète, celle du grand méchant Oxyde, avec le Grand Prix de Gasmoxia et son nouveau circuit, le Drive Dangereux. Celui-ci aura la particularité d'emmener les pilotes chevronnés auprès des deux plus grosses chaînes de fast-food du coin, Nuclear Pizza et Toxic Burger.Comme la coutume l'exige, un nouveau bonhomme en la personne de l'Empereur Velo XXVII sera à débloquer : un tout nouveau challenge de contre-la-montre fera également son apparition ainsi que de trois karts inédits - le Void Manta, le Velo Chopper et le Vaisseau Galactique Rétro. Enfin, notons l'arrivée d'une foule d'items de customisation, comme d'habitude.Le Grand Prix de Gasmoxia commencera dès demain, jeudi 20 février à 16h et fermera ses portes le 22 mars prochain.