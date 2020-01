Crash Team Racing : le Grand Prix de la Rouille s'offre un trailer post-apo bien inspiré

Après avoir exploré les univers de Spyro 2, de la Glace, du Cirque ou encore d'Halloween, Crash Team Racing Nitro Fueled s'en va désormais voguer vers des horizons post-apocalytpiques avec le Grand Prix de la Rouille, tout juste dévoilé : toujours aussi inspirés, les développeurs puisent ici allégrement dans le fantastique Mad Max Fury Road de George Miller avec des circuits métalliques, ensablés et peuplés de pilotes bio-mécaniques peu avenants.Si ce nouveau trailer permet d'y mettre un premier pied, quelques illustrations et une infographie s'avèrent encore plus explicites : le nouveau circuit porter la doux nom de Megamix Mania, 8 nouveaux skins feront leur arrivée, 18 items se proposeront pour autant de paliers à franchir, le kart inédit Desert Duster imposera son style et une foule de challenges intégreront le jeu. Il y a de quoi faire, et ce dès demain.