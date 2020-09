Crash Team Racing Nitro Fueled : plus aucun DLC n'est prévu, Crash Bandicoot 4 érigé en priorité

Il "

Pour en revenir à Crash Team Racing : Nitro Fueled, Beenox Studios rassurent les adeptes : tous les modes et fonctionnalités actuels resteront opérationnels, ce qui inclut naturellement le jeu en ligne.





Crash Team Racing : Nitro Fueled n'aura plus droit à du contenu additionnel. C'est en tout cas ce qu'annonce Beenox Studios sur Twitter, les équipes donnant désormais la priorité à Crash Bandicoot 4 : It’s About Time (attendu pour le 2 octobre prochain), et plus particulièrement à son mode "N. Verted" dont il a la charge.reprend le concept du mode miroir et du déphasage et va encore plus loin. Il ne s’agit pas que d’un changement de perspective, expliquaient les développeurs le mois dernier lors du State of Play . Lorsque vous jouez dans ce mode, vous serez peut-être dans une dimension où vous devrez projeter de la peinture pour dévoiler le chemin ou suivre le rythme d’une bobine de film qui accélère le gameplay à mesure qu’elle fait défiler des images à l’écran. Une fois ce mode débloqué, tous les niveaux du jeu peuvent être rejoués avec un style graphique, un gameplay et des défis uniques pour apporter un véritable challenge et des récompenses supplémentaires aux joueurs complétionnistes et à ceux qui sont simplement curieux de voir leurs niveaux préférés en mode N. Verted.