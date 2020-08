Crash Bandicoot 4 : le poids du jeu révélé, faîtes de la place au marsupial

C'est qu'il nous tarde décidément de poser les mains dessus, à ce petit Crash Bandicoot 4 attendu depuis la nuit des temps. 22 ans après son prédécesseur, Activision proposera enfin une suite en bonne et due forme et après ce à quoi nous avons pu jouer , le jeu semble franchement sur la bonne voie. Du coup, on se prépare impatiemment à recevoir le marsupial orangé sur nos consoles et, afin de traiter sa venue comme il se doit, on reste à l'affût de la moindre bribe d'information... comme le poids du jeu, par exemple.Fraîchement révélé au travers du Microsoft Store, on apprend donc que Crash Bandicoot 4 It's About Time pèsera 30GB. En tout cas, la version Xbox One : comme d'habitude, il devrait y avoir quelques variantes pour l'édition PlayStation 4 même si l'on imagine que la masse de l'application ne devrait pas différer beaucoup.Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire : faîtes donc de la place si besoin est mais la sortie du jeu étant prévue le 2 octobre prochain, vous avez encore un peu temps pour vous préparer.