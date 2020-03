Coronavirus : un développeur de Kojima Productions testé positif, le studio prend ses mesures

Important notice: KOJIMA PRODUCTIONS EMPLOYEE DIAGNOSED WITH COVID-19, ENACTS SAFEGUARD PRECAUTIONShttps://t.co/o1X2UukiDXhttps://t.co/K6FJtq5Tpx — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) 30 mars 2020

Si les studios de jeux vidéo ont dû opter pour le télétravail afin de poursuivre leurs activités, la pandémie du coronavirus continue de faire des ravages et nous apprenons aujourd'hui que Kojima Productions se voit atteint directement par la maladie... en son sein. Un employé, dont l'identité et le rôle ne sont pas révélés, vient effectivement d'être contrôlé positif au COVID-19, déclare un communiqué de presse officiel de l'entreprise iconique d’Hideo Kojima.Rentrés à leur domicile depuis le 20 mars, les autres développeurs ne sont pas considérés comme des sujets à risque : toutefois, le studio a décidé de prendre des mesures drastiques comme fermer totalement ses portes, procéder à un nettoyage professionnel des bureaux et superviser la santé de tous les membres de l'entreprise.On souhaite évidemment tout le bon rétablissement possible à la personne concernée tout en croisant les doigts pour que le virus ne s'étende pas à d'autres auteurs du fameux Death Stranding.