Coronavirus : équivalent du PEGI au Japon, le CERO ferme ses portes

Chaque pays dispose de son organisme de classification, chargé d'évaluer le contenu de tous les jeux vidéo et d'en attribuer la classe d'âge adaptée : nous avons le PEGI en France, les États-Unis d'Amérique disposent de l'ESRB et au Japon, il s'agit du CERO, le Computer Entertainment Rating Organization. Et parce que le coronavirus touche de plein fouet le Pays du Soleil Levant qui vient tout juste de décréter l'état d'urgence ainsi qu'un durcissement des mesures de lutte, la plateforme annonce la fermeture de ses bureaux et la fin de son activité un mois durant, jusqu'au 6 mai 2020.Concrètement, cela pourrait avoir un véritable impact local puisque les titres ne peuvent sortir dans le commerce sans ratification : leur examen, plusieurs mois avant leur sortie, est obligatoire et ne peut pas être fait en télétravail par les employés du CERO. En d'autres termes, les sorties prévues au Japon cet été et plus tard pourraient prendre du retard si l'organisme ne rattrape le temps perdu lors de sa réouverture. Une perspective pas tellement réjouissante pour la communauté nipponne...