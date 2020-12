KFC Console : elle va vraiment sortir, elle est même plus puissante que les PS5 et Xbox Series X

Ce qui s'apparentait à une plaisanterie, ou plutôt un gros troll dirons-nous il y a quelques mois, est vraisemblement en train de se concrétiser : KFC, le spécialiste du poulet frit, va bel et bien sortir sa console de salon. En effet, cette nuit, la marque représentée par le Colonel Sanders a dévoiler les spécificités de cette KFC Console dont on ne connaît pas encore sa date de sortie ni son prix. Il est fort probable qu'il s'agisse d'un coup marketing, et que la machine ne soit pas vendue au grand public, mais ne vous y trompez-vous, la machine sera bien une réalité d'ici quelques mois. Nous avons appris que KFC s'est associé au fabricant Cooler Master, bien connu des joueurs PC pour leurs tours, accessoires et systèmes de refroidissement.











La console KFC va donc débarquer sur le marché doté de composants dernier cri puisqu'elle sere équipée d'un Intel Core i9 de 9ème génération, une mini-carte graphique de chez Asus (l'équivalent d'une 2080 Ti d'après certaines sources), mais aussi deux SSD de 1To (marque Seagate) qui offrent des performances “6 fois plus rapides” grâce à la technologie PCIe NVMe. Grâce à ces specs, la machine sera capable de proposer des jeux en 4K jusqu'à 240fps, avec en prime un taux de rafraichissement de 240Hz ! Autant vous dire que nous avons un mini-boîtier PC d'une valeur d'environ 3000€ entre les mains. Mais la grande particularité de cette KFC Console, c'est de proposer un tiroir dans lequel il est possible de placer des aliments (des hotwings ou des tenders par exemple) pour les maintenir au chaud, la machine utilisant la chaleur émise par les composants pour conserver la chaleur.













Très sincèrement, on ne sait pas trop comment tout cela sera compatible, mais une chose est sûre, KFC semble définitivement prêt à damer le pion à Sony et Microsoft. La marque de fast food est même allé plus loin dans le troll puisque le trailer qui a été dévoilé en même temps se moque allègrement des spots télé qui ont été proposés par les deux marques pour la sortie de leur PS5 et Xbox Series X. KFC s'amuse et se moque des codes actuels qui ont été utilisés pour la promotion de ces machines lors des publicités, avec des gros plans sur des yeux qui s'illuminent, des gens ordinaires qui regardent l'horizon, le soleil dans le fond. On aperçoit même le monolithe qui a été trouvé dans le désert de l'Utah et qui prouve que KFC a réussi son coup marketing de la meilleure des façons.











Reste à voir jusqu'où le délire ira, mais sachez que KFC n'en est pas à son coup d'essai dans son intrusion dans le monde du gaming et de la hi-tech. On se souvient par exemple de son partenariat avec Huawai en 2017 pour la sortie d'une version collector du 7 Plus, ou bien encore de la manette Xbox Series X habillée aux couleurs de la marque.