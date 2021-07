Charts France : Zelda Skyward Sword et F1 2021 chamboulent le Top 5, enfin du changement

L'été est généralement une période pendant laquelle les Français achètent beaucoup moins, ce qui est assez logique quand on passe plus de temps au bord des plages. Cela dit, c'est aussi un moment où l'on peut tomber sur des surprises, comme c'est le cas cette semaine, celle du 5 au 11 juillet et qui marque la sortie d'un certain The Legend of Zelda : Skyward Sword sur Nintendo Switch. Un remaster HD que les possesseurs de la console attendaient avec impatience visiblement puisque le titre se hisse directement au sommat des ventes pour le marché hexagonal. Plus surprenant en revanche, c'est de retrouver F1 2021 en deuxième et troisième place du classement, respectivement dans les versions PS4 et PS5, ce qui prouve que la série est toujours aussi appréciée des joueurs français. Derrière, on retrouve une valeur sûre du catalogue Switch, à savoir Mario Kart 8 Deluxe, tandis que c'est Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin qui clôture le classement.Sur PC, Codemasters peut également avoir le sourire puisque son jeu de courses prend la pole position, devant Les Sims 4 et Farming Simulator 19 qui n'en démordent toujours pas. C'est fou.

Charts France semaine 28 (du 12 au 18 juillet 2021)

1/ The Legend of Zelda : Skyward Sword (Switch - Nintendo)

2/ F1 2021 (Codemasters - PS4)

3/ F1 2021 (Codemasters - PS5)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin (Switch - Capcom)

TOP 3 PC

1/ F1 2021 (Codemasters)

2/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

3/ Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)