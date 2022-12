Charts France : The Callisto Protocol débarque en force, mais Pokémon Violet & Ecarlate ne faiblit pas

Comme chaque lundi, nous sommes allés vérifier si le SELL et l'institut GfK ont mis à jour leurs données concernant les ventes de jeux en France. Ils n'ont pas failli à leur tâche hebdomadaire en révélant le classement des 5 jeux qui ont marqué la Semaine 48, celle qui correspond aux ventes réalisées entre le 28 novembre 2022 et le 4 décembre 2022. Sans surprise, on retrouve le duo Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate qui se maintient plutôt bien, et ce malgré les bugs qui continuent de remettre en question la qualité technique du jeu. Juste derrière, c'est un certain The Callisto Protocol qui se hisse directement à la troisième place, lui aussi pointé du doigt pour sa version PC un peu cabossée. FIFA 23 reste une valeur sûre à l'approche de Noël et on le retrouve en quatrième position. C'est du coup Mario Kart 8 Deluxe qui s'empare de la cinquième place.Sur PC, c'est le foot qui domine l'ensemble, avec des ventes consacrées à Football Manager 2022 qui sort de nulle part et se hisse directement en tête du classement. Aussi curieux que cela puisse paraître, la seconde place est occupée par Football Manager 2023, celui de cette année, tandis qu'on retrouve Farming Simulator 22 à la troisième place du classement.

Charts France Semaine 48 (du 28 novembre au 4 décembre 2022)

1/ Pokémon Violet (Switch - Nintendo)

2/ Pokémon Ecarlate (Switch - Nintendo)

3/ The Callisto Protocol (PS5 - Krafton)

4/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)



TOP 3 PC

1/ Football Manager 2022 (SEGA)

2/ Football Manager 2023 (SEGA)

3/ Farming Simulator 22 : Platinum Edition (GIANTS Software)