Charts France : Pokémon Violet & Ecarlate ne bouge pas, God of War Ragnarök disparaît du Top 5

Calés comme des horlogers suisses, le SELL et l'institut GfK n'ont évidemment pas manqué de publier le classement des meilleures ventes de jeux vidéo enregistrés pour le marché français. Il est question de la Semaine 47, celle qui correspond aux ventes réalisées entre le 21 et le 27 novembre 2022, et il faut se rendre à l'évidence, Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate continue d'assoir leur autorité. On note cependant une certaine préférence pour la version Violet qui se classe numéro 1 des ventes, tandis que l'édition Ecarlate perd une place pour terminer troisième du tableau cette semaine. Le jeu est en effet devancé par Mario Kart 8 Deluxe, qui devrait d'ailleurs voir ses ventes redécoller avec l'approche de Noël. God of War Ragnarök qu'on pensait sur un bon trend se fait en revanche sortir de ce Top 5, au profit de FIFA 23 et Just Dance 2023 qui se classent respectivement à la quatrième et cinquième place du classement.Sur PC, c'est une autre ambiance, puisque le Top 3 n'évolue pas vraiment depuis la semaine dernière, avec les mêmes jeux en tête, juste que cette fois-ci, FIFA 23 reprend du poil de la bête par rapport à Farming Simulator 22.

Charts France Semaine 47 (du 21 au 27 novembre 2022)

1/ Pokémon Violet (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Pokémon Ecarlate (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Just Dance 2023 (Switch - Ubisoft)



TOP 3 PC

1/ Football Manager 2023 (SEGA)

2/ FIFA 23 (Electronic Arts)

3/ Farming Simulator 22 : Platinum Edition (GIANTS Software)