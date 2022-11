Charts France : God of War Ragnarök déloge tout le monde et prend la tête des ventes

Comme c'est le cas chaque lundi, le SELL et GfK font le point sur les meilleures ventes vidéoludiques en France. Sans surprise, God of War Ragnarök (PS5) déloge Call of Duty : Modern Warfare II de la première place du Top 5 consoles, le FPS phare d'Activision chutant en troisième position. Car la seconde place revient également au chef-d'oeuvre de SIE Santa Monica Studio, mais il s'agit de la version PS4 cette fois-ci. FIFA 23, lui, parvient à s'accrocher en quatrième position - il perd une place par rapport à la semaine passée - juste devant la mouture PS5 de Call of Duty : Modern Warfare II. Pour mémoire, God of War Ragnarök a obtenu un joli 19 sur 20 dans nos colonnes , Arnaud soulignant notamment la "mise en scène époustouflante qui multiplie les passages spectaculaires ou bien émouvants."Sur PC, il y a du changement. En effet, FIFA 23, qui occupait la première place, se fait éjecter par Football Manager 2023. On retrouve Farming Simulator 22, tandis que Les Sims 4 remplace Minecraft Java & Bedrock sur la dernière marche.

Charts France Semaine 45 (du 7 au 13 novembre 2022)



Top 5 consoles

1/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ God of War Ragnarök (PS4 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Call of Duty : Modern Warfare II (PS4 - Activision Blizzard)

4/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

5/ Call of Duty : Modern Warfare II (PS5 - Activision Blizzard)





TOP 3 PC

1/ Football Manager 2023 (SEGA)

2/ Farming Simulator 22 (Plaion)

3/ The Sims 4 (Electronic Arts)