Charts France : Hogwarts Legacy domine toujours, mais God of War Ragnarök fait une remontada

Une nouvelle semaine démarre en ce lundi 27 février 2023, et le premier réflexe chez Jeuxactu, c'est d'aller jeter un oeil au site officiel du S.E.L.L. pour se rencarder sur le classement des ventes de la Semaine 7. Pour la période allant du 13 au 19 février 2023, on retrouve Hogwarts Legacy qui n'a pas dévissé puisqu'on le retrouve toujours en tête du Top 5 dans sa version PS5, mais aussi à la troisième place via la mouture Xbox Series. En revanche, l'édition collector de la semaine passée s'est fait subtiliser sa deuxième place par God of War Ragnarök, qui réalise une jolie remontada, après avoir dégringolé à la 4è position la semaine auparavant. Mario Kart 8 Deluxe, confortablement installé en Top 4 cette semaine, est talonné par la version Switch de FIFA 23. Surprenant...Sur PC, on assiste à un grand chamboulement par rapport à la semaine précédente, puisque Hogwarts Legacy dispariat du Top 3 visible, laissant Football Manager 2023 récupérer sa couronne. Il est suivi par Farming Simulator 22 dans son édition Platinum Edition, puis de Minecraft Java & Medrock qui semble jouir d'une cote de popularité chez les jeunes joueurs.

Charts France Semaine 7 (du 13 au 19 février 2023)

1/ Hogwarts Legacy (PS5 - Warner Bros Games)

2/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Hogwarts Legacy (Xbox Series X - Warner Bros Games)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ FIFA 23 (Switch - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Football Manager 2023 (SEGA)

2/ Farming Simulator 22 : Platinum Edition (GIANTS Software)

3/ Minecraft Java & Medrock (Microsoft)