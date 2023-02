Charts France : Forspoken et Fire Emblem éjectés du Top 5, ils n'ont pas fait long feu

Une nouvelle semaine démarre du côté du SELL et de GfK qui n'ont pas manqué de mettre à jour le classement des meilleures ventes réalisées en France pour la Semaine 5 de 2023. Comme d'habitude, pas de chiffres réels à communiquer publiquement, mais un Top 5 pour mesurer la tendance pour les ventes enregistrées entre le 30 janvier et le 5 février dernier. Ce qu'on observe, c'est l'absence soudain de deux titres majeurs : Forspoken et Fire Emblem Engage. Les titres respectifs de Square Enix et de Nintendo, pourtant bien placés la semaine passée, ont disparu du tableau pour se faire remplacer illico presto par des jeux sortis il y a belle lurette. God of War Ragnarök par exemple fait une belle remontée en se plaçant à la première place, talonné de près par un certain Gran Turismo 7 qui vit sa meilleure vie depuis plusieurs semaines. Mario Kart 8 Deluxe, qui était sorti du Top 5 en Semaine 4, fait son retour en 3è position, tout comme FIFA 23 qui avait chuté auparavant également. Enfin, Dead Space Remake dégringole lui aussi cette semaine, mais parvient à s'accrocher à la cinquième place.Sur PC, on note aussi la disparition d'un gros jeu habitué jusqu'à présent à rester dans le Top 3, à savoir Farming Simulator 22. En revanche, belle remontée de Football Manager 2023 qui reprend sa couronne, suivi par un Battlefield 2042 plutôt en bonne forme, tandis que Minecraft Java & Medrock garde la même place que la semaine dernière.

Charts France Semaine 5 (du 30 janvier au 5 février 2023)

1/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ FIFA 23 (PS5 - Electronic Arts)

5/ Dead Space Remake (PS5 - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Football Manager 2023 (SEGA)

2/ Battlefield 2042 (Electronic Arts)

3/ Minecraft Java & Medrock (Microsoft)