Charts France : Deathloop créé la surprise et prend la tête du Top 5 des ventes de jeux vidéo

C'est sans nul doute la petite surprise qu'on n'attendait pas, Deathloop se hisse en effet à la première place de ventes de jeux vidéo en France pour la semaine 37, celle qui correspond aux dates comprises entre le 13 et le 19 septembre 2021. On espère que le jeu de Bethesda et d'Arkane continuera sur la même lancée pour les prochaines semaines, mais il a au moins le chic de casser cette malédiction du bon jeu Arkane Studio qui n'intéresse pas le grand public. En prenant la première place, il fait chuter NBA 2K22 qui se retrouve respectivement en 4ème et 5ème place pour les versions PS4 et PS5. WarioWare : Get It Together conserve sa troisième position mais se fait devancer par Mario Kart 8 Deluxe qui fait une remontada pour se retrouver en deuxième place.



Sur PC, le succès de Deathloop est également présent puisque le titre est en première place, devant le Flight Simulator de Microsoft et le Tales of Arise de Bandai Namco Entertainment. Le J-RPG brillait la semaine dernière sur consoles, mais a chuté durement pour sortir du Top 5 des ventes consoles. Il se rattrape un peu sur le marché du PC donc.

Charts France semaine 37 (du 13 au 19 septembre 2021) 1/ Deathloop (PS5 - Bethesda Softworks) 2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo) 3/ WarioWare : Get It Together! (Switch - Nintendo) 4/ NBA 2K22 (PS4 - 2K Games) 5/ NBA 2K22 (PS5 - 2K Games) TOP 3 PC 1/ Deathloop (Bethesda Softworks)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft) 3/ Tales of Arise (Bandai Namco Entertainment)