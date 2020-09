Charts France : Animal Crossing revient dans la course, devançant Captain Tsubasa

CHARTS FRANCE SEMAINE 35 (du 24 août au 30 août 2020)

En cette semaine 35 de l'année 2020 venant clore le mois d'août, c'est une nouvelle fois Nintendo qui s'est fait une place de choix dans le Top 5 des jeux vidéo physiques les plus vendus de France. Ainsi, l'indémodable Animal Crossing New Horizons prouve que son règne n'est pas près de s'arrêter - c'est officiellement le jeu le plus vendu de l'histoire de la Switch - dépassant alors le pourtant récent Captain Tsubasa Rise of the New Champions , repartant respectivement avec la médaille d'argent et de bronze grâce à ses versions PlayStation 4 et Switch. La console de Big N brille également à la quatrième position grâce à son exclusivité Ring Fit Adventure, talonnée par l'atmosphérique Ghost of Tsushima , précieuse aventure de Sony débarquée uniquement sur PS4 le 17 juillet dernier.Du côté du PC, le brillant Microsoft Flight Simulator a décidément pris son envol en siégeant sur la première place du podium : un succès mérité (chez JEUXACTU, c'est un joli 18/20 ) avec derrière lui les infatigables Les Sims 4 et Farming Simulator 19.Avez-vous déjà craqué pour l'un de ces titres ?

1/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

2/ Captain Tsubasa : Rise of the New Champions (PS4 - Bandai Namco)

3/ Captain Tsubasa : Rise of the New Champions (Switch - Bandai Namco)

4/ Ring Fit Adventure (Switch - Nintendo)

5/ Ghost of Tsushima (PS4 - Sony)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

3/ Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)