Super Smash Bros. Ultimate : les ventes du jeu viennent d'être mises à jour, c'est du sérieux

Lors de son arrivée fin 2018, Super Smash Bros. Ultimate s'était imposé comme le meilleur lancement de l'histoire de la Switch : même si Animal Crossing New Horizons lui est aujourd'hui passé devant, le jeu de combat n'en reste pas moins un hit aux chiffres sacrément impressionnants. Pour ainsi dire, Famitsu vient de révéler les scores actuels du soft et ceux-ci s'annoncent faramineux avec un cap symbolique fraîchement franchi, celui... des 20 millions de ventes.Super Smash Bros. Ultimate siège donc à la troisième place des jeux les mieux vendus du catalogue de la Switch, derrière l'indémodable Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing New Horizons, respectivement distribués à 26,84 millions et 22,40 millions de personnes. Pas de doute, les franchises de Big N restent toujours de puissants mastodontes dans le paysage vidéoludique, et ce pour encore un bon bout de temps certainement.