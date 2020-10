Super Smash Bros. Ultimate : Steve et Alex (Minecraft) débarquent dans le jeu

Super Smash Bros. Ultimate. C'est en effet ce qu'a révélé la vidéo pour laquelle Nintendo nous avait donné rendez-vous aujourd'hui à 16 heures, et de ce que l'on comprend, les deux personnages ne devraient faire qu'un. Une sorte de skin en gros, à laquelle il faut ajouter Zombie et Enderman. Bien évidemment, Steve et Alex auront droit à leur propre stage, mais ils pourront également créer des blocs dans n'importe quel autre niveau de Super Smash Bros. Ultimate. D'ailleurs, si l'on en croit Masahiro Sakurai, ce fut un véritable casse-tête pour lui et ses équipes, bien plus que la création d'Alex/Steve.



Compte tenu que ce premier contact a été court, Sakurai-san a promis qu'une présentation détaillée aurait lieu ce samedi 3 octobre à 16h30. On sera en plein week-end, mais nul doute que les fans répondront présent. En attendant, n'oublions pas que Min Min (ARMS), la première combattante du Fighters Pass Vol. 2 (29,99€), est déjà disponible et peut être achetée séparément (5,99€).





