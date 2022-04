Sonic 2 : le réalisateur du film aimerait porter Super Smash Bros. au cinéma, mais ça s'annonce compliqué

Quand on se rappelle du bad buzz qui a accompagné l'annonce de Sonic sur grand écran en 2019 - les producteurs avaient dû revoir, entre autres, le design du personnage contre quelques millions de dollars - on peut dire que Paramount Pictures et ses équipes reviennent de loin. Après avoir généré plus de 306 millions de dollars au box-office en 2020, le film a eu droit à une suite sortie il y a peu dans les salles obscures françaises. D'ailleurs, selon les derniers chiffres, Sonic 2 a fait le double d'entrées de Morbius (749 372 contre 403 848), des statistiques qui devraient sans doute continuer de grimper en période de vacances scolaires.Même si l'on sait déjà que Sonic 3 est en préparation , Jeff Fowler, le réalisateur des deux premiers opus, n'a pas caché son envie d'explorer d'autres voies comme il l'a fait savoir dans le cadre d'une interview accordée à Comic Book . En effet, le bonhomme aimerait bien porter Super Smash Bros. au cinéma. "Rien ne me ferait plus plaisir que de réunir plein de personnages dans un battle royale et de créer un gros truc à la Super Smash Bros., a-t-il déclaré. Mais ça risque de demander beaucoup de travail aux avocats." Si SEGA est bel et bien détenteur des droits de Sonic, ça risque effectivement d'être une autre paire de manches avec Nintendo dont de nombreux personnages composent le roster de Super Smash Bros."Mario et Sonic combattant dans l'arène, tout le monde meurt d'envie de voir ça, non ? C'est juste un grand classique", a ajouté Jeff Fowler. Rappelons que la firme de Kyoto est à l'oeuvre sur un film d'animation dédié à la gloire de Mario avec la collaboration d'Illumination Entertainment (Les Minions, Moi, moche et méchant), et que des rumeurs laissent entendre que Donkey Kong pourrait avoir droit aux mêmes honneurs. De son côté, Paramount Pictures a également l'intention de créer une série s'articulant autour de Knuckles.