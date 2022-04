Sonic 2 : un excellent démarrage au cinéma, il fait le double d'entrées de Morbius

941 000 et

676 000 spectateurs sur la même première semaine. Et qu'on ne vienne pas non dire que la qualité des métrages entre en ligne de compte, nous faisons partie des médias qui préféront largement Morbius à ces immondices que sont les deux films Venom. Reste à savoir comment la fréquentation de ces films vont se comporter à l'international, sachant que le premier Sonic avait terminé sa cours à 306.8 millions de dollars en 2020. C'était l'un des derniers films à être sorti en salles juste avant le début de la pandémie de COVID dans le monde...



Voici le Top 5 des entrées France du 30 mars au 5 avril 2022





Le 30 mars dernier sortaient au cinéma en France deux gros blockbusters calibrés pour un public amoureux de jeux vidéo et de pop culture. D'un côté, il y avait Morbius signé Sony Pictures et Marvel ; et de l'autre, Sonic 2, produit par Paramount Pictures. Deux héros qui se sont donc affrontés au box office et le résultat est sans appel : c'est le hérisson bleu de SEGA qui domine largement avec près de 750 000 entrées en une semaine. C'est quasiment le double de Morbius qui réalise un démarrage à quasi 404 000 tickets vendus, ce qui est loin d'être dégueulasse. Toutefois, à titre de comparaison avec les autres films de Sony Spider-Men Universe, c'est nettement moins bon puisque Venom 1 et Venom 2 avait attiré respectivement

1/ Sonic 2 : 749 372 entrées (nouveauté) - 675 copies

2/ Morbius : 403 848 entrées (nouveauté) - 671 copies

3/ En Corps : 332 971 entrées (nouveauté) - 413 copies

4/ The Batman : 168 390 entrées (2 813 946 entrées en 5 semaines) - 827 copies

5/ Notre-Dame Brûle : 134 038 entrées (659 821 entrées en 3 semaines) - 881 copies