Le film Sonic 3 et une série Knuckles déjà en préparation, toutes les infos !

SEGA et Paramount, c'est visiblement une affaire qui roule ! Alors qu'on attend la sortie de Sonic 2 au cinéma le 6 avril prochain en France, un troisième épisode a d'ores et déjà été annoncé. C'est Paramount qui s'est fendu d'un thread sur Twitter pour révéler la bonne nouvelle, indiquant par la même occasion qu'une série centrée sur le personnage de Kuckles est également en route et qui débarquera sur Paramount+. Pour l'heure, plateforme de SVOD n'est pas disponible en France, mais elle sera disponible prochainement par le biais de Canal+ qui négocie fort les contrats pour ne pas disparaître du paysage. Si la série Knuckles n'est pas attendue avant 2023, on rappelle qu'elle permettra de mettre en avant les performances vocales de l'acteur Idris Elba, puisque c'est lui qui prête sa voix à Knuckles en anglais. Fort de ce partenariat, le CEO de SEGA, Haruki Satomi, s'est lui aussi fendu d'un message relayé sur les réseaux sociaux de la firme japonaise, sans doute ravi que le premier film Sonic ait rapporté plus de 300 millions de dollars au box office, juste avant que la pandémie de COVID vienne frapper le monde entier.





A special message about the future of the Sonic franchise from the CEO of SEGA CORPORATION, Haruki Satomi: pic.twitter.com/i3XX5YwsY3 — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 15 février 2022