Super Smash Bros. Ultimate : le tout dernier perso bonus est Sora de Kingdom Hearts

Rendez-vous était pris auprès de Nintendo qui avait prévu de dérouler le tapis rouge pour Super Smash Bros. Ultimate, afin de dévoiler l'ultime et dernier combattant du roster. Et sous les applaudissements et l'hystérie des fans de la licence, c'est Sora, le héros de Kingdom Hearts qui devient alors le 89ème personnage jouable du jeu. Le chiffe n'est pas rond, mais il devrait porter bonheur au jeune homme qui était non seulement le plus demandé par la communauté et il n'a pas oublié de prendre sa keyblade pour rejoindre les arènes. Fort d'une présentation de plus de 40 minutes, Sora fut au centre de toutes les attentions, et Masahiro Sakurai n'a manqué de dévoiler les subtilités de son gameplay, non sans quelques pointes d'humour. Si présence aujourd'hui semble être une évidence, sachez que son intégration dans le jeu n'a pas été simple et a même demandé toute l'attention de développeurs qui ont travaillé dur.













Concernant son profil, Masahiro Sakurai précise que Sora est un personnage léger, plus encore que Link et Marie et c'est là son principal défaut, puisqu'il peut se faire éjecter plus facilement que tout le monde. Attention donc de prendre en compte cette caractéristique pour ne pas être surpris en jeu. On a aussi eu droit à des détails concernant les bonus qui vont accompagner le personnage, comme ses différents costumes qui donneront lieu à des poses distinctes. Les équipes de Nintendo ont également prévu le stage qui va avec Sora, et la décision a été prise d'intégrer la Forteresse Oubliée qui a été bâtie sur le Jardin Radieux. Bien sûr, ce niveau évoluera pendant le combat et il apparaîtra aussi sous les versions Champ de bataille et Destination finale. Enfin, un dernier mot sur les musiques qui viendront accompagner les affrontements : pas moins de 9 compositions issues de la série Kingdom Hearts sont prévues, ce qui devrait permettre aux fans d'avoir des envolées à l'écoute de ces morceaux. C'est donc le 19 octobre prochain que Sora fermera le défilé des persos en DLC de Super Smash Bros. Ultimate, sachant que ce jour-là, des nouveaux costumes pour Mii sont également annoncés. Vous savez tout !