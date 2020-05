Captain Tsubasa Rise of the New Champions : un nouveau trailer qui va droit au but

Pas plus tard que tout à l'heure, un petit leak laissait prévoir l'arrivée de deux éditions collectors pour Captain Tsubasa Rise of the New Champions : cerise sur le gâteau, une date de sortie était même révélée avant l'heure, soit un élément central qui manquait encore à tous les fans avides de retrouver Olive & Tom sur PS4 et Switch.Bandai Namco n'a donc pas tardé à officialiser la chose à travers un tout nouveau trailer de gameplay : le jeu sortira donc bien le 28 août 2020 sur les machines de Sony et Nintendo. Au passage, l'éditeur précise qu'il y aura également une Legends Edition comprenant... un babyfoot, tout simplement.