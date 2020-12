Captain Tsubasa Rise of New Champions : le 1er DLC détaillé en vidéo, 3 nouveaux personnages

Sorti en août dernier, Captain Tsubasa : Rise of New Champions va évidemment continuer à s'enrichir pour tenir sur la durée. Depuis quelques jours d'ailleurs, le jeu de foot très arcade de Bandai Namco Entertainment dispose d'une mise à jour qui permet de récupérer le premier DLC, moyennant finance bien évidemment. Ceux qui possèdent déjà le Character Pass n'auront en revanche nul besoin de débourser des sous en plus et pourront ainsi profiter des 3 nouveaux personnages que sont le "jeune prince suédois" Stefan Lévine, le défenseur Muay Thai, Singprasert Bunnaak et le gardien miraculeux, Ricardo Espadas ! Chacun de ces nouveaux personnages sera accompagné de son ensemble de compétences spéciales.





On apprend aussi que la mise à jour 1.10 propose également des ajouts gratuits, tout en dont une extension ddu mode Histoire baptisée "The Otomo Middle School Route", qui permettra aux joueurs de se plonger dans une nouvelle aventure : L'ÉPISODE DE NEW HERO. Mais ce n'est pas tout, un tout nouveau mode d'assistance améliorera l'expérience de jeu dans l'ÉPISODE DE TSUBASA, en augmentant considérablement les capacités des joueurs. En outre, plusieurs équilibrages seront également inclus dans la mise à jour, améliorant la qualité générale du jeu en particulier dans les modes Versus et Versus en ligne. Vous savez tout !