Captain Tsubasa Rise of the New Champions : un trailer de lancement épique à déguster ici

Après plusieurs mois d'un teasing franchement alléchant, c'est enfin l'heure pour Captain Tsubasa Rise of the New Champions de se rendre disponible pour tous les possesseurs de PlayStation 4 et de Nintendo Switch. Au programme : du foot arcade délicieusement inspiré de l'anime culte, toutes les équipes phares de la saga et des modes bien punchy pour un jeu qui s'annonce fidèle et authentique. Voilà qui promet bien de nous aérer la tête, surtout à l'approche des simulations que sont FIFA 21 ou de la mise à jour du dernier PES.Évidemment, comme le veut la tradition, le soft inaugure son lancement avec une toute nouvelle bande-annonce en bonne et due forme. Une mise en scène sans aucune retenue, remplie de chants épiques et d'effets spéciaux "shoneniens" : bref, les amateurs d'Olive & Tom ne devraient pas être dépaysés... et c'est bien tout ce qu'ils demandent.