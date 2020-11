Captain Tsubasa : les trois premiers personnages en DLC annoncés, les fans vont les reconnaître

e meneur a de la technique et une certaine rapidité, est-il écrit à son sujet. Il déconcerte l'adversaire de ses mouvements rapides." Ensuite, il y a le défenseur thaïlandais Singprasert Bunnaak. "

Bandai Namco Entertainment a levé le voile sur les trois premiers joueurs que les inconditionnels de Captain Tsubasa : Rise of New Champions auront la possibilité de récupérer en DLC début décembre. Et contrairement à ce que l'on aurait pu croire, il ne s'agit pas de personnages créés spécialement pour le jeu. En effet, on retrouve tout d'abord le milieu de terrain suédois Stefan Lévine. "CDéfenseur de la sélection junior thaïlandaise. Il se bat pour gagner et répète que 'Le foot est un art martial', nous explique-t-on. Son corps s'est endurci grâce à la pratique du muay-thaï et il n'hésite pas à s'en prendre physiquement à ses adversaires."Enfin, il faudra également compter sur le gardien de but mexicain Ricardo Espadas. "De petite stature, il sait néanmoins arrêter les tirs de ses mouvements rapides, indique l'éditeur. C'est également un joueur de champ sûr de ses capacités." Aucune date précise n'a été communiquée pour l'instant. On rappelle que Captain Tsubasa : Rise of New Champions est disponible depuis le 28 août sur PC, PS4 et Nintendo Switch, et que notre test est accessible via cette adresse