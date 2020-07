Captain Tsubasa : la star uruguayenne Ramon Victorino se montre en vidéo

Captain Tsubasa : Rise of New Champions s'offre un nouveau trailer qui, cette fois-ci, met en avant l'équipe d'Uruguay, et plus particulièrement à son attaquant vedette Ramon Victorino. "On le surnomme parfois la 'Panthère noire d'Amérique du Sud', nous explique-t-on. C'est un tireur qui cible le but à pleine vitesse après avoir esquivé ses adversaires grâce à de jolis dribbles et sa magnifique conduite de balle."On rappelle que la campagne solo comprendra deux modes : L'épisode Tsubasa pour revivre les moments clés du Tournoi des Collèges, et L'épisode Nouveau Héros qui permettra d'incarner son propre personnage et d'intégrer l'équipe du Japon pour se mesurer à d'autres sélections nationales. Un mode multi figure également au programme pour organiser des matchs aussi bien en local qu'en ligne.