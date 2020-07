Captain Tsubasa : le défenseur anglais Robson s'offre un court trailer

Captain Tsubasa : Rise of New Champions refait surface à travers un court trailer dédié à Robson. Solide défenseur de l'équipe d'Angleterre dont il est le capitaine, il est réputé pour sa force de caractère et sa détermination. Grâce à sa qualité de relance, il est capable de sauter les lignes et de mettre ses attaquants dans une position idéale. On profite de l'occasion pour rappeler que le jeu est prévu pour le 28 août prochain sur Nintendo Switch, PC et PS4, et que des éditions spéciales sont disponibles en précommande.