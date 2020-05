Captain Tsubasa : une édition collector improbable avec un vrai baby-foot, elle coûte 2 000€

Captain Tsubasa : Rise of New Champions fait parler de lui aujourd'hui. Entre la date de sortie qui a fuité cet après-midi et l'annonce officielle de Bandai Namco Entertainment dans la foulée, les fans ne savent plus où donner de la tête. Et cette frénésie n'est pas près de s'arrêter, puisque l'éditeur japonais a dégainé une édition collector improbable, en plus de toutes les autres dévoilées il y a quelques heures. Pour marquer le coup, la maison a tout simplement décidé d'inclure un vrai baby-foot René Pierre. Les puristes de la discipline (et du billard) connaissent la qualité des produits du fabricant français : Bandai Namco Entertainment tape fort, clairement.



Bien évidemment, il va falloir mettre le prix pour s'offrir un tel objet : 1 989€. Au-delà du baby-foot, cette édition Légende - proposée exclusivement sur le store - contient :

Un maillot de foot

Une illustration exclusive

Un exemplaire du jeu

Le character Pass (9 joueurs)

Bonus du Season Pass : Uniforme Nouveaux Champions

Bonus de l'édition Deluxe : Uniforme Collaboration V-Jump

Quatre cartes de collection

Une figurine exclusive de Tsubasa Ozora (28 cm)

L'équipe japonaise junior

Un SteelBook

Des badges brodés

Une boîte collector

Comme indiqué plus haut, Captain Tsubasa : Rise of New Champions aura également droit à d'autres éditions spéciales :