Captain Tsubasa : une démo gratuite sur PS4, PS5 et Switch, tous les détails

Sorti le 28 août dernier, Captain Tsubasa : Rise of New Champions fut à la fois une déception comme une agréable surprise. Déception comme jeu de foot, car manquant de profondeur, et belle surprise si on considère le titre pour ce qu'il est : un jeu Olive & Tom dans toute sa splendeur. Et bien justement, pour essayer de séduire un maximum de monde, Bandai Namco Entertainment nous fait savoir qu'une démo gratuite du jeu sur Nintendo Switch et PS4 (et jouable sur PS5 également) est disponible depuis quelques jours. L'occasion de tester le tutoriel et le mode Versus (hors ligne) avec le choix de 4 équipes différentes. C'est le moment où jamais de se laisser séduire, ou pas...





