Captain Tsubasa : un trailer consacré au mode en ligne, il n'y aura aucune microtransaction

Captain Tsubasa : Rise of New Champions s'offre un tout nouveau trailer qui se charge de présenter brièvement le mode en ligne. D'après ce que l'on nous explique, on pourra bâtir notre propre équipe de rêve que notre avatar créé - dans le mode "Episode : Nouveau Héros" - aura la possibilité d'intégrer. Avec cette dream team, il y aura moyen de prendre part aux matchs de division, et d'améliorer ainsi notre classement dans les différentes ligues. Multiplier les parties permettra d'engranger des points de jeu, et d'accéder du coup à des packs de customisation. De cette manière, Bandai Namco Entertainment garantit que Captain Tsubasa : Rise of New Champions ne comprendra aucune microtransaction.Par ailleurs, la vidéo souligne que l'on pourra bien évidemment jouer avec les équipes emblématiques de la série, et même faire des 2 contre 2 pour se sentir plus fort. Parfait. On rappelle que la sortie du jeu est fixée au 28 août prochain sur PC, Nintendo Switch et PS4.