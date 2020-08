Captain Tsubasa : Rise of New Champions prendra de la place sur Switch

Bandai Namco nous dévoile aujourd'hui la place que va prendre Captain Tsubasa : Rise of New Champions sur la Nintendo Switch, et sans surprise, il va falloir faire un peu de place. Malgré son succès, la Switch souffre toujours de son espace de stockage extrêmement limité, ce qui pousse les adeptes du dématérialisé (et ils sont de plus en plus nombreux) à faire attention au poids des jeux, afin de ne pas saturer le stockage de leur machine, ou leur carte SD. Avec ses graphismes 3D et ses nombreux effets, le jeu de Bandai Namco va donc occuper 11.9 Go d'espace disque, soit un tiers de la dotation initiale de la machine si vous n'avez pas investi dans une carte mémoire. Rappelons que Captain Tsubasa : Rise of New Champions sortira le 28 août sur PC, PS4 et Nintendo Switch.