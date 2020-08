Nintendo : les ventes digitales dépassent le physique pour la première fois

Avec l'épidémie de COVID, 2020 sera probablement été une année charnière pour les ventes de jeux en téléchargement. Alors que 74% des ventes sont en démat' sur PS4, les téléchargements viennent de dépasser le physique sur Switch. Lors du dernier trimestre, les achats via l'eShop ont ainsi représenté 55.6% des jeux vendus. La tendance s'est rapidement accélérée, puisqu'au trimestre précédent, le chiffre n'était que de 48.5%. Au total, sur l'année fiscale en cours, les téléchargements ont littéralement explosé avec une hausse de 229.9% par rapport à l'année passée.

Mieux, Nintendo précise que 67.7% des ventes en digital concernent des jeux qui sont par ailleurs disponibles au format physique. Le champion du digital est pour l'instant 51 Worldwide Games, puisque ce dernier, sorti le 5 juin dernier, a vu plus de la moitié de ses ventes se faire en digital, tandis qu'Animal Crossing : New Horizons est aux alentours des 50%. On espère que ce changement dans les habitudes des joueurs va pousser Nintendo à inclure plus de mémoire dans les prochaines moutures de la Switch, ou sur sa prochaine console.