Captain Tsubasa Rise of the New Champions : la date de sortie révélée avec 2 éditions collectors

Laurely vous en avait déjà offert une jolie preview écrite et de belles minutes de gameplay : Captain Tsubasa Rise of the New Champions s'annonce perfectible mais sacrément jouissif, surtout pour tous les nombreux fans d'Olive & Tom. Seulement voilà, il nous manquait encore un détail crucial : une date de sortie, laquelle vient tout juste d'être révélée par erreur au travers de deux images de collectors qui, elles non plus, n'auraient pas du être diffusées aussi tôt.Ainsi, Captain Tsubasa Rise of the New Champions sortirait le 28 août 2020 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch et se déclinerait en deux éditions :Seul hic : ces images s'apparentant à des leaks purs et durs, nous attendrons la confirmation officielle de Bandai Namco pour en croire aveuglément toutes les informations. En cette période de pandémie particulièrement instable, les plans peuvent bouger très vite, surtout quand ils concernent une date de sortie.