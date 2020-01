Captain Tsubasa Rise of New Champions : un trailer de gameplay bien fourni

La semaine dernière, Bandai Namco a dévoilé en grande pompe Captain Tsubasa Rise of New Champions : notre Laurely national y a déjà joué quelques heures et vous justement livré un premier avis détaillé, accessible juste ici Quelques jours plus tard, l'éditeur remet ça et vient tout juste de publier un épais trailer de gameplay : presque huit minutes de grosses frappes, d'arrêts victorieux et de footeux énervés pour rassasier les nombreux fans d'Olive et Tom. Rappelons-le que le jeu sortira en 2020 sur PC, PlayStation 4 et PC.