Captain Tsubasa : Olive et Tom arrivent sur PS4 et Switch, premier trailer ultra-fidèle !

Senior VP Marketing Hervé Hoerdt. Justement, Bandai Namco livrer un tout premier trailer sacrément respectueux de l'univers ainsi qu'une grosse fournée d'images : rendez-vous en 2020 pour ce jeu de sport visiblement déjanté.

On ne présente plus Olive et Tom, l'anime cultissime des copains footballeurs ayant fait fureur dans les années 80 et 90. Le dessin animé tokyoïte fut l'animation quotidienne de bien des gamins et, à ce titre, la franchise fut également déclinée en de nombreux jeux vidéo : bonne nouvelle,... etPour cette nouvelle itération vidéoludique, la firme japonaise a décidé de respecter au maximum l'œuvre originale en reprenant le nom d'origine : voici donc, un jeu qui n'a pas "pas seulement créé pour les fans du manga mais qui sera apprécié par les fans de football du monde entier", déclare le