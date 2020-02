Captain Tsubasa : une version longue du story trailer pour toujours plus de nostalgie

Si Captain Tsubasa : Rise of New Champions s'est déjà bien montré avec une bande-annonce et pas mal de séquences de gameplay - d'ailleurs, notre preview est disponible ici - Bandai Namco vient tout juste de livrer un story trailer plus que sympathique. À vrai dire, il s'agit plutôt d'une version longue de la vidéo déjà diffusée il y a quelques jours. Olive, Tom et un bon nombre de têtes bien connues débarqueront ainsi dans ce jeu de foot arcade aux cutscenes ultra-fidèles à l'œuvre japonaise originale.Pour le moment, ce nouveau Captain Tsubasa ne s'est toujours pas trouvé de date de sortie à part le vague "2020", année ou il sortira sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.